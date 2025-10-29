Песков назвал Польшу государством, «оправдывающим терроризм»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал резкую оценку высказываниям польского премьера Дональда Туска. На прошедшем брифинге представитель Кремля охарактеризовал слова европейского политика как откровенное оправдание террористической деятельности.

Песков заявил, что утверждения Туска о праве Киева наносить удары по объектам на европейской части России и связанным с Москвой инфраструктурным точкам в Европе недвусмысленно поощряют терроризм. Дипломат также отметил, что такая позиция позволяет характеризовать Польшу как государство, которое не только оправдывает, но и отстаивает право других стран на осуществление террористических актов.

Песков высказался о реакции Украины на предложения России

Поводом для подобных заявлений стало интервью Туска британскому изданию The Times, где он высказал соответствующую позицию. Этот дипломатический демарш произошел в контексте отказа Варшавы экстрадировать в Германию лицо, причастное к подрыву газопроводов «Северный поток», а также на фоне сообщений о загадочных возгораниях на нефтеперерабатывающих предприятиях в Венгрии и Словакии, которые продолжают закупать российские энергоносители.