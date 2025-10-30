В МИД России высказались о расширении суверенитета Израиля на Западный берег

Россия надеется, что законопроект о расширении суверенитета Израиля на Западный берег реки Иордан не утвердят окончательно.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Надеемся, что до окончательного утверждения законопроекта дело не дойдет. В противном случае избежать новой опасной эскалации напряженности как на оккупированной палестинской территории, так и в ближневосточном регионе в целом не удастся», — сказала дипломат.

22 октября парламент Израиля одобрил в предварительном чтении два законопроекта, в рамках которых предлагается расширить суверенитет Израиля на районы с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан.

23 октября президент США Дональд Трамп сообщил о своем предстоящем визите в сектор Газа и поставил ультиматум Израилю. Американский лидер предупредил власти страны о последствиях возможной аннексии Западного берега реки Иордан. Он подчеркнул, что если это произойдет, то Израиль потеряет поддержку Соединенных Штатов.