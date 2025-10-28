МИД РФ отреагировал на дискриминацию русскоязычных в Прибалтике
МИД России назвал дискриминацию в отношении русскоязычных граждан в Латвии, Литве и Эстонии «лингвоцидом». Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.
По мнению дипломатов, «прибалтийские ксенофобы» пытаются лишить русскоязычных граждан Прибалтики права на родной язык. При этом, МИД России заявляет, что эти действия приводили к летальным исходам, когда пожилые русскоязычные граждане столкнулись с «беспрецедентным, смертельно подорвавшим их здоровье давлением со стороны отвечающих за языковую чистку карательных органов».
Кроме того, в МИД также добавили, что такую политику пытаются обелить «иноагентские медиапроекты».
«В этом Зазеркалье нет места неудобным для Таллина, Риги и Вильнюса вопросам и темам: как будто бы элиты и властные круги этих стран уже третье десятилетие в духе нацистских практик, подражая своим кумирам из Третьего рейха, и не проводят деление людей "на сорта". Ущемление прав наших соотечественников и дискриминация русскоязычного меньшинства в Прибалтике носят многолетний характер и стали стержневым элементом агрессивной националистической политики местных режимов», — сказано в сообщении российского МИД.