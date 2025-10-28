МИД России назвал дискриминацию в отношении русскоязычных граждан в Латвии, Литве и Эстонии «лингвоцидом». Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

По мнению дипломатов, «прибалтийские ксенофобы» пытаются лишить русскоязычных граждан Прибалтики права на родной язык. При этом, МИД России заявляет, что эти действия приводили к летальным исходам, когда пожилые русскоязычные граждане столкнулись с «беспрецедентным, смертельно подорвавшим их здоровье давлением со стороны отвечающих за языковую чистку карательных органов».

Кроме того, в МИД также добавили, что такую политику пытаются обелить «иноагентские медиапроекты».