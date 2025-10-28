Слуцкий прокомментировал идею о союзе Венгрии, Словакии и Чехии

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о том, что Венгрия хочет создать союз с Чехией и Словакией для формирования блока внутри Евросоюза. Этот блок, по планам Венгрии, должен скептически относится к Украине. Об этом Слуцкий написал в своем Telegram-канале.

По мнению Слуцкого, такой союз стал бы противовесом для «коалиции желающих» — альянса европейских стран, которые оказывают помощь Украине. При этом, Слуцкий также заявил, что будущее останется за теми политиками, которые ориентированы на национальные интересы, а не на противодействие с Россией.

«Альянс станет противовесом так называемой “коалиции желающих”, провоцирующей эскалацию украинского конфликта. Двойные стандарты евроястребов и искажение ими реальной ситуации – “рифы”, которые неизбежно потопят Европу», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Венгрия хочет создать союз с Чехией и Словакией.