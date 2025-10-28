Хинштейн раскритиковал губернатора Запорожской области

Глава Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале раскритиковал высказывания губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

Он обвинил жителей Курской области в том, что они якобы не защитили свой регион во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнил чиновник.

Хинштейн подчеркнул, что подобные высказывания официального лица недопустимы даже в мирное время, а в нынешней ситуации лишь направлены на раскачку общества и работают на руку противнику.