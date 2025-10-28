Губернатор Тюмени рассказал о подготовке «Белых списков» сайтов

Губернатор Тюмени Александр Моор рассказал о подготовке «Белых списков» сайтов на случай «тотального ограничения» интернета. Об этом сообщает «Интерфакс».

Во время прямой линии с жителями Тюмени Моор заявил, что в Минцифры готовят перечень сайтов, которые будут доступны при ограничении мобильной связи и мобильного интернета. По его словам, подобные ограничения являются «объективной необходимостью». Он также посоветовал гражданам региона «адаптировать жизнь и профессиональную деятельность» к таким условиям.

«Мы с вами живем в новой реальности, когда объективно существуют угрозы безопасности. И ограничения в работе мобильной связи — это объективная необходимость. Решение об ограничении работы мобильной связи принимаются федеральными органами безопасности исходя из существующих угроз. Поэтому нам с вами нужно это принимать как данность, и могу лишь, наверное, посоветовать адаптировать свою жизнь, профессиональную деятельность под эти условия», — заявил он.

Моор также добавил, что в список войдут региональные сервисы — работа скорой помощи, общественного транспорта, областные сайты.