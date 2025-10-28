В Госдуме намекнули на скорую встречу Путина и Трампа

Сроки нового саммита президентов России и США могут быть определены уже в ближайшее время, а сама встреча, скорее всего, не отменена, а лишь перенесена.

Такую надежду выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя срыв переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

«Давайте говорить, что саммит не отменен, а перенесен, американская сторона к нему по сумме факторов не готова, поэтому саммит перенесен. И в ближайшее время, надеюсь, будут определены новые его сроки», — заявил Слуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Дональд Трамп объявил об отмене встречи, однако в Кремле поспешили уточнить, что речь идет именно о переносе по обоюдному согласию. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обе стороны сошлись во мнении, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла.

По мнению Слуцкого, переговоры могут состояться «в обозримом будущем», возможно, через несколько недель.