В МИД России раскритиковали навязывание женщинам «культа индивидуальности»

Навязанная обществом «идеология эгоизма», ориентирующая женщину исключительно на себя, фактически ограничивает ее жизненные возможности. Такое высказывание сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова на форуме «Женщины за сохранение традиций», пишет РИА Новости.

По словам Захаровой, подобные установки продвигают те, кто позиционирует себя как сторонники прогресса и женской свободы. Однако при таком подходе, подчеркнула она, женщина лишается значительной части своих возможностей.

Дипломат отметила, что ключевой задачей нынешнего поколения и его преемников станет противодействие этим идеям и создание среды, в которой роль женщины будет развиваться на основе естественных и проверенных временем ценностей. Она подчеркнула, что женщина может реализовать себя в разных сферах и быть тем, кем посчитает нужным.

