МИД РФ обвинил Евросоюз в саботаже мирных переговоров с США
МИД России обвинил Евросоюз в саботаже переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые инициировали США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константина Воронцова.
По мнению Воронцова, в попытке урегулировать конфликт на Украине США столкнулись с «саботажем» со стороны стран Европы. Как заявил дипломат, именно Евросоюз делает все, чтобы конфликт продолжался.
Ранее президент США Дональд Трамп снова пообещал добиться мира на Украине.