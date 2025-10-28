МИД России обвинил Евросоюз в саботаже переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые инициировали США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константина Воронцова.

По мнению Воронцова, в попытке урегулировать конфликт на Украине США столкнулись с «саботажем» со стороны стран Европы. Как заявил дипломат, именно Евросоюз делает все, чтобы конфликт продолжался.

«США в вопросе украинского регулирования столкнулись с откровенным саботажем европейцев. Нас обвиняют в нежелании завершить этот конфликт, однако именно страны Евросоюза на практике делают все для его продолжения», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп снова пообещал добиться мира на Украине.