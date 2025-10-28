Лавров и главный советник президента Словакии отметили важность контактов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и главный советник президента Словакии по международным вопросам Ян Кубиш отметили важность поддержания двусторонних контактов и развития сотрудничества в экономической и культурно-гуманитарной сферах. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы отмечена важность поддержания двусторонних контактов и развития взаимодействия в экономической и культурно-гуманитарной сферах, межпарламентского диалога. Проведен обмен мнениями по вопросам международной повестки дня, представляющим взаимный интерес", - сообщили в российском дипведомстве по итогам встречи на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности.