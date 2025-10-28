О чем говорит Госдума сегодня: шведские столы в школах и льготы участникам СВО

В Госдуме готовятся увеличить пакет льгот для участников спецоперации, а также призвали заняться строительством метро в городах-миллионниках. О чем говорили депутаты 28 октября — в материале «Рамблера»

Увеличение пакета льгот для участников спецоперации

Госдума планирует принять законопроект о новой льготе для участников спецоперации. Как сообщает «Независимая газета», изменения предполагают еще одно бесплатное профессиональное образование для тех, кто захочет остаться рабочим после возвращения с фронта.

Инициативу выдвинула группа сенаторов, а правительство ее оперативно поддержало.

Шведские столы в школах

Депутат Госдумы Ирина Филатова обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой ввести в школьных столовых шведские столы. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий отметила, что от граждан поступают сигналы с критикой вкусовых качеств школьной еды. По ее мнению, предоставляемое питание часто соответствует требованиям закона, но не нравится детям. В этой ситуации прогрессивные формы организации питания помогут снизить объемы пищевых отходов.

Осторожные ожидания от встречи с Конгрессом

Российские депутаты с осторожностью оценивают перспективу встречи с американскими конгрессменами. Об этом сообщает «Коммерсант».

Парламентарии пока избегают конкретики и твердых прогнозов относительно встречи, однако согласны с тем, что «вопрос восстановления диалога» назрел уже давно.

Строительство метро в городах-миллионниках

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко призвал запустить государственную программу строительства метро в городах-миллионниках. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее обращение парламентарий направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Депутат отметил, что сейчас в России 16 городов с населением свыше 1 млн, однако метро есть всего в семи миллионниках. Аксененко считает, что реализация комплексной программы позволит кардинально снизить нагрузку на улично-дорожную сеть.

Штрафы для концертных площадок

Недопустимое поведение рэперов должно караться штрафами для концертных площадок. Как сообщает News.ru, об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Комментируя скандал на выступлении исполнителя Icegergert, он отметил, что при введении наказания для площадок организаторы найдут способ донести до исполнителя правила поведения, поскольку их нарушение приведет к серьезным рыночным штрафам.