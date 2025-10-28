В РФ пригрозили «дать по шапке» Латвии за высылку россиян

Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что власти Латвии могут «получить по шапке» за депортацию россиян. Об этом сообщает News.ru.

Три года назад сейм Латвии принял поправки к Закону об иммиграции, которые обязали живущих в стране россиян подтверждать знание латышского языка. В 2023 году 46 процентов россиян смогли подтвердить владение языком. Остальным был предоставлен двухлетний срок на эту процедуру.

В 2025 году сообщалось, что 841 россиянин не запросил статус постоянного резидента страны. Для запроса этого статуса требовалось сдать языковой экзамен. Латвия потребовала от всех не подтвердивших статус покинуть страну до 13 октября. СМИ писали, что под угрозой выдворения чаще всего оказываются пожилые люди.

По мнению Джабарова, власти Латвии воспользовались украинским кризисом и осложнившимися отношениями России со странами НАТО. Он заявил, что из страны выдворяют «75-летних стариков», которые «прожили там жизнь, положили свои силы на общее дело».