Сенатор назвал главные преимущества ракеты «Буревестник»

Мария Иванова

Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что ракету «Буревестник» «невозможно найти» - после запуска ее крайне сложно отследить. Об этом сообщает News.ru.

Испытания крылатой ракеты «Буревестник» были успешно проведены 21 октября. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что ракета осуществила многочасовой полет на ядерной силовой установке, преодолев расстояние в 14 тысяч километров. В воздухе ракета находилась около 15 часов.

Генерал подчеркнул, что оба этих показателя - не предел. Отмечалось, что у «Буревестника» неограниченная дальность полета.

«Могут вести переговоры полгода, а он будет летать, и найти его будет невозможно. Вся проблема баллистических ракет - когда они выходят на баллистику, они засекаются спутником и их траектория видна. А здесь практически сразу после разгона он [«Буревестник» - прим.ред.] ложится и повторяет рельеф местности», - заявил Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что Россия испытывает ракеты не для нападения на кого-либо. Он подчеркнул, что Москва хочет призвать противников к сдержанности.

«Мы хотим показать: «Остановитесь», - заключил Джабаров.