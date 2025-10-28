«Все притихли»: Лавров о реакции Запада на испытания «Буревестника»

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что пока не получил дипломатических откликов на испытание российской крылатой ракеты «Буревестник». Соответствующее заявление он сделал на полях международной конференции по евразийской безопасности, передает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России успешно провели решающие испытания новой уникальной ракетной системы, которой нет больше ни у кого.

«По дипломатическим каналам я не слышал о каких-то откликах (на испытания — ред.). Как-то все притихли», — подчеркнул глава МИД.

«Буревестник» — это российская межконтинентальная крылатая ракета, оснащенная ядерной энергетической установкой. Ее основная цель — преодоление систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также доставка ядерного заряда на значительные расстояния.

Разработка ракеты началась в декабре 2001 года, а первые испытания были проведены в 2016-2017 годах. Название «Буревестник» было выбрано в марте 2018 года по результатам открытого голосования на сайте Министерства обороны. Последние испытания ракеты состоялись 21 октября 2025 года.