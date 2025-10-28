Лавров встретился с Сийярто на фоне подготовки встречи Путина и Трампа

МИД России Сергей Лавров начал встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Минске. Переговоры привлекли особое внимание на фоне подготовки возможной встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, которая может пройти в Будапеште.

Переговоры состоялись на полях Минской международной конференции по вопросам евразийской безопасности.

Перед началом переговоров Сийярто выступил на пленарной сессии конференции, начав свое выступление на русском языке. Он акцентировал внимание на том, что Венгрия готова стать площадкой для переговоров между Россией и странами Запада. Венгерский министр сообщил, что его страна позитивно оценила известие о состоявшемся телефонном разговоре между президентами США и России, в ходе которого стороны рассмотрели возможность проведения личной встречи. На текущий момент ключевым вопросом остается согласование конкретных дат.