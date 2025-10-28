Госдума одобрила введение пожизненного заключения за склонение детей к диверсиям

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили законопроект о введении пожизненного заключения за склонение детей к террористической или диверсионной деятельности.

«Законопроект, которым вводится пожизненное заключение за склонение детей к террористической или диверсионной деятельности, принят в первом чтении единогласно», — указал он в Telegram.

Как отметил Володин, по данным аналитиков ФСБ, средний возраст людей, втягиваемых в подобные преступления, стремительно снижается: в 2022 году — 38 лет, в 2023-м — 28.

«В настоящее время вербовщики нацелены на подростков и студентов. Для этого чаще всего используют социальные сети и общение через компьютерные игры», — заявил он.

Ранее председатель комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарёв заявил, что в Госдуме депутаты предложили ввести ответственность за совершение диверсий с 14 лет.