Лавров высказался о встрече Путина и Трампа

России нужны гарантии того, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа принесет результат.

«Россия к результату готова», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что саммит РФ и США возможен, если у него будут «гарантии», что сделка по Украине состоится.

По словам Лаврова, в Москве надеются, что логика долгосрочного урегулирования ситуации на Украине возобладает в Вашингтоне, отмечает «Интерфакс». Глава МИД подчеркнул, что в Кремле удивились тому, что Трамп вдруг опять взял паузу по уже, казалось бы, отработанным позициям.