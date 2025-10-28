«Это позор»: в России жестко отреагировали на выходку известного рэпера

Рэпер Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) своей пропагандой тюремных лозунгов среди молодежи опозорил звание суворовца. Об этом заявил News.ru депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Icegergert оказался в центре скандала после того, как на концерте в Москве поднял тост с лозунгом признанного экстремистским и запрещенного в России криминального движения. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сочла, что музыкант пропагандирует криминальную субкультуру.

По мнению председателя движения «Россия Православная» Михаила Иванова, такие действия Icegergert стали настоящим «позором для суворовца», получившего военно-патриотическое воспитание в училище.

«Призывы Icegergert, связанные с запрещенным движением, это не просто слова, это плевок в сторону нашего общества и государства. Я призываю этого молодого человека публично покаяться в содеянном и поступить по-мужски. Все средства, заработанные на том концерте, где он позволил себе подобное, должны быть направлены на поддержку наших воинов, участвующих в СВО», — предложил парламентарий.

Он также подчеркнул, что пропаганда артистами «откровенно преступной идеологии» требует оценки со стороны правоохранительных органов.