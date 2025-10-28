Главные заявления Пескова сегодня: наемники ВСУ и «милитаристская истерика» ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 октября ответил на вопросы журналистов об иностранцах в ВСУ и о возможном визите главы КНДР Ким Чен Ына в Россию. «Рамблер» собрал главные заявления Пескова.

Об иностранцах в зоне СВО и планах Франции

Песков заявил, что иностранные военные есть в зоне спецоперации, и ВС РФ их ликвидируют, передает ТАСС. Представитель Кремля прокомментировал заявления Службы внешней разведки (СВР) России о планах Франции перебросить до двух тысяч военных на Украину.

По данным СВР, костяк этой группы могут составить штурмовики французского Иностранного легиона, преимущественно из Латинской Америки. Представители разведки заявили, что официально Париж планирует сообщить об отправке небольшой группы инструкторов. Песков назвал эту информацию «тревожной».

«Хотя, с другой стороны, наши военные зарубежную речь, иностранные языки в рациях слушают постоянно на линии боевого соприкосновения», - подчеркнул он.

«Туск оправдывает терроризм»

Польский премьер Дональд Туск ранее заявил, что у Киева, по его мнению, есть «право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы». Песков заявил, что Польша в лице Туска «оправдывает терроризм и отстаивает право других государств на террористические действия», сообщает ТАСС.

По мнению Пескова, на заявления Туска стоит обратить внимания Брюсселю и другим европейским столицам. Представитель Кремля подчеркнул, что на месте европейцев «любой здравомыслящий человек испытывал бы опасения, стоит ли быть в таком тесном союзе с государством, оправдывающим терроризм».

О нефти и санкциях

Песков подчеркнул, что Россия предлагает высококачественные энергоносители по привлекательной цене, но Индии и Китаю самим решать, покупать ли их, передает ТАСС. Песков отметил, что стороны обсуждают вопросы западных санкций, но «какая-то конкретика здесь вряд ли уместна и вряд ли возможна».

«Милитаристская истерика» ЕС

Песков заявил, что некоторые страны ЕС находятся в состоянии «милитаристской истерики» и готовы на опрометчивые шаги вроде конфискации замороженных российских активов. Представитель Кремля добавил, что небольшая группа стран Евросоюза отстаивает интересы своих народов, но «им сложно, их давят».

Визит Кима

Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждались ли в последнее время перспективы визита главы Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию, передает «Интерфакс». Президент РФ Владимир Путин 27 октября принял министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.