В Кремле ответили на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград

Россия будет обеспечивать бесперебойные коммуникации с Калининградом в случае, если ЕС каким-то образом ограничит транзит. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал недавнее заявление литовского президента Гитанаса Науседы, отмечает «Интерфакс».

Науседа предложил рассмотреть вопрос об ограничении транзита в Калининградскую область и закрытии границы с Белоруссией в связи с контрабандными метеозондами. В МИД Литвы уточнили, что на такой шаг могут пойти в целях безопасности, в случае установления причастности России к контрабанде из Белоруссии.

Литва предложила ограничить транзит в Калининград

Песков добавил, что в Кремле эти заявления видели, связь РФ с Калининградом будет поддерживаться.