Песков высказался о реакции Украины на предложения России

Украина оставила без ответа предложения России о рабочих группах и по проектам документов. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пауза [в переговорах] вызвана нежеланием киевского режима отвечать на те вопросы, которые нами были заданы, на проекты тех документов, которые нами были представлены, и на предложения о дальнейшей работе в составе различных групп», — заявил пресс-секретарь.

По его словам, все предложенные России инициативы остались без ответа.

Песков назвал причину паузы в переговорах по Украине

Ранее Песков заявлял, что пауза в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта возникла из-за нежелания Киева идти на контакт.

Помимо этого, исходящие от украинских властей заявления, по словам пресс-секретаря, полны противоречий и не способствуют урегулированию конфликта на Украине.