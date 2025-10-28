Лавров: РФ надеется на курс США на долгосрочное урегулирование на Украине

Москва рассчитывает, что в Вашингтоне возобладает логика на долгосрочное урегулирование на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Президент [США Дональд] Трамп после Аляски неоднократно - и до Аляски, кстати, - говорил, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не какое-то временное прекращение огня, которое ничего не даст, даже если оно продлится год или два. Это его слова. Так что я надеюсь, что все-таки та логика, которая была Соединенными Штатами воспринята, логика установления долгосрочного мира, она возобладает", - отметил министр.