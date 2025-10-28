Шойгу: Путин поддержал идею о привлечении добровольцев к защите важных объектов

Предложение о создании добровольческих формирований для усиления защиты важных объектов в России получило поддержку со стороны главы государства Владимира Путина.

Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

Выступая на выездном совещании, он отметил, что на федеральном и региональных уровнях ведётся активная работа по устранению угроз террористических посягательств на критически важные объекты в условиях СВО.

Шойгу добавил, что с предложениями о создании добровольческих формирований для усиления защиты особо важных объектов выступили главы ряда субъектов.

«Эти предложения поддержаны главой государства», — сказал Шойгу.

Также в ходе совещания секретарь Совбеза России заявил о посягательствах противника на предприятия ОПК и транспортные узлы в ПФО.