Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит отправить солдат охранять французские музеи. Об этом заявила в Telegram официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя публикацию Службы внешней разведки (СВР) России о планах французского генштаба по отправке войск на Украину.

Ранее СВР сообщила, что Франция готовит к развертыванию на Украине контингент численностью до 2 тысяч военных. По данным ведомства, костяк формирования составят уже размещенные в Польше и проходящие подготовку штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки.

«По данным на 2025 год, во Франции 1123 музея. Лучше бы Макрон этих солдат по два человека отправил охранять эти объекты культуры. Чтобы как с Лувром не получилось, учитывая бедственное положение ситуации с внутренней безопасностью и правобеспорядком», — написала дипломат.

19 октября неизвестные ограбили парижский музей Лувр. Преступники надели желтые рабочие жилеты, проникли в здание и за несколько минут похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона. По данным парижской прокуратуры, ущерб от ограбления музея оценивается в 88 миллионов евро.