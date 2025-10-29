Глава МИД Будрис: Литва может полностью перекрыть транзит в Калининград

Литва в интересах безопасности оставляет за собой право на блокаду Калининградского транзита. Об этом в эфире национального радио сообщил литовский министр иностранных дел Кестутис Будрис.

В Вильнюсе заявили о праве Литвы на блокаду Калининградского транзита
Он отметил, что Вильнюс, если это будет необходимо для обеспечения безопасности, может полностью закрыть транзит.

Будрис подчеркнул, что никто не может ограничивать Литву в действиях, которые направлены на соблюдение интересов национальной безопасности, предотвращение угроз, защиту суверенитета и территориальной целостности.

28 октября председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что реакция России на закрытие Литвой транзита в Калининград будет очень жесткой.

До этого сообщалось, что власти Литвы могут надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининградскую область России. Подобные меры рассматриваются из-за участившихся нарушений воздушного пространства страны метеозондами, которые якобы используются для контрабанды белорусских сигарет. Воздушные шары, по заявлению Вильнюса, угрожают гражданской авиации, а инциденты с ними приводят к финансовым потерям из-за закрытия столичного аэропорта. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле ответили на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград.