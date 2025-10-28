Президент Франции Эмманюэль Макрон, провалившись как политик, грезит военной интервенцией на Украину, чтобы войти в историю в качестве полководца. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, поступившем в распоряжение ТАСС.

"Наполеон, Карл XII, Макрон - траектория падения. По поступающей в СВР информации, президент Франции Макрон грезит военной интервенцией на Украину. Провалившись как политик и отчаявшись вывести страну из затяжного социально-экономического кризиса, он не оставляет надежды войти в историю в качестве полководца", - указывается в сообщении.

"На случай утечки информации о готовящейся интервенции Париж намерен заявить, что речь идет всего лишь о небольшой группе инструкторов, прибывающих на Украину для обучения мобилизованных ВСУ", - отметили в СВР.