Титов считает необходимым расширение инвестиционного сотрудничества России и КНР

Китаю и России необходимо не только работать над увеличением торгового оборота, но и расширять инвестиционное сотрудничество. Такое мнение выразил ТАСС сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, находящийся в Китае с рабочей поездкой.

"России и Китаю необходимо не только работать над увеличением двухстороннего торгового оборота, но и расширять инвестиционное сотрудничество. В частности, РФ заинтересована в инвестициях в машиностроение. С учетом того, что КНР в настоящий момент входит в число лидеров по производству электрокаров, есть интерес в налаживании соответствующего производства на российской территории", - отметил он.

Титов также уточнил, что, "помимо машиностроения, в качестве перспективных отраслей инвестиционного сотрудничества представляются сфера производства и переработки сырья, производство СПГ, целлюлозно-бумажная промышленность, производство строительных материалов".

Он также отметил, что идет проработка ряда инвестиционных проектов, подразумевающих создание сети российских ресторанов быстрого питания в городе Далянь (провинция Ляонин).