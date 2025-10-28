МИД РФ и Белоруссии продолжат работу по формированию архитектуры безопасности в Евразии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Максим Рыженков подтвердили решимость наращивать усилия по продвижению российской инициативы формирования новой архитектуры безопасности и сотрудничества в Евразии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи в Минске на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Стороны подтвердили решимость наращивать усилия по продвижению российской инициативы формирования новой архитектуры безопасности и сотрудничества в Евразии, а также белорусской идеи, ставшей совместным проектом, по разработке "Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке", - сообщили в дипведомстве.