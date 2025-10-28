Вассерман предостерег Илона Маска от интриг в «Грокипедии»

Модераторы «Википедии» погрязли в интригах, сказал в эфире НСН Анатолий Вассерман, выразив надежду, что у энциклопедии Илона Маска будут вменяемые модераторы. Депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман заявил в интервью НСН, что рад появлению альтернативы «Википедии» от Илона Маска.

27 октября Маск запустил энциклопедию «Грокипедия» (Grokipedia), работающую на основе чат-бота Grok AI. В аналоге «Википедии» сейчас содержится около 900 тысяч статей, при этом российские журналисты указывают на более объективное освещение СВО. Вассерман выразил надежду, что «Грокипедия» не погрязнет в интригах, как ее предшественница.

«Я узнал о "Грокипедии" от вас и еще не сравнивал ее с "Википедией". Рад, что такой проект появился, но в подобных вещах есть одна тонкость. Так называемый интернет 2.0 – это система, где контент создается самими пользователями, поэтому очень многое в той же "Википедии" зависит от пользователей и модераторов. Вероятно, Маску удалось собрать более вменяемых модераторов, чем те, что сейчас в "Википедии". Там было очень много интриг. Пока неизвестно, возможны ли у Маска аналогичные интриги, насколько долговечной будет эта альтернатива и выродится ли она в междусобойчик», - сказал депутат.

При этом Вассермана не смутил чат-бот Grok AI.

«Нынешние имитаторы интеллекта – это именно имитаторы. Как любой инструмент они зависят от того, в чьих руках находятся. В любом случае, если там сейчас так много статей, скорее всего, большая их часть взята из той же "Википедии". Практически любой новый проект на эту тему начинается с копирования части содержимого "Википедии", поэтому надо будет ждать и смотреть, насколько и в какую сторону этот проект отойдет от нее», - заключил собеседник НСН.

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что искусственный интеллект (ИИ) заменит классические сайты-поисковики.