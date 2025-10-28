Аксенов прокомментировал предотвращенный в Крыму теракт

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму злоумышленника, который планировал устроить теракт в отношении сотрудника МВД. Подробности об этом раскрыл глава Республики Крым Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«В Крыму сотрудники ФСБ задержали пособника украинских спецслужб, который планировал теракт в отношении высокопоставленного сотрудника МВД. Благодарю наших чекистов за эффективную работу, высокий профессионализм и оперативность», — написал Аксенов,

Он подчеркнул, что все люди, которые планируют устроить теракты, должны помнить, что ни один террорист не уйдет от возмездия.

О том, что в Крыму предотвратили теракт, ФСБ сообщило 28 октября. Сотрудники спецслужбы задержали завербованного в мессенджере Telegram спецслужбами Украины 19-летнего жителя Симферополя. Он получил компоненты самодельного взрывного устройства для теракта в отношении сотрудника МВД.