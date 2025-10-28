Секретарем Пленума Верховного суда избрали судью Олега Зателепина

Судья Олег Зателепин избран новым секретарем Пленума Верховного суда РФ. Соответствующее постановление принял пленум, проходящий под председательством главы Верховного суда Игоря Краснова, передает корреспондент ТАСС.

Олег Зателепин - доктор юридических наук, профессор, имеет высший квалификационный класс судьи. Он был назначен судьей Верховного суда РФ в июне 2014 года, работает в Судебной коллегии по уголовным делам. В декабре 2022 года на X съезде судей Зателепин был избран в состав Высшей экзаменационной комиссии, принимающей экзамен кандидатов на должность судей, где стал одним из заместителей ее председателя.

Олег Зателепин не раз участвовал в разработке постановлений Пленума Верховного суда РФ. В сентябре 2018 года он представлял на пленуме постановление, направленное против необоснованного привлечения к уголовной ответственности за репосты в интернете, в котором давалось разъяснение о разграничении преступления экстремистской направленности по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) и общественно неопасных деяний. В нем Верховный суд указал, что уголовная ответственность наступает не за само размещение репоста, а лишь в случаях, когда пользователь осознавал направленность своих действий на нарушение законодательства и имел цель возбудить ненависть или вражду, в связи с чем судьи для оценки мотива должны оценить контекст репоста, наличие личных комментариев пользователя, содержание всей страницы пользователя и характеристику его личности.

Должность секретаря пленума стала вакантной после ухода в отставку 26 сентября прежнего секретаря Виктора Момотова, занимавшего эту должность с июня 2013 года. Он подал в отставку с должности судьи Верховного суда после подачи к нему иска Генпрокуратуры об изъятии активов у аффилированных с ним лиц, владевших недвижимостью на 9 млрд рублей, включая сеть отелей Marton в семи регионах России.