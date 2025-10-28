Путин устроил «холодный душ» США: его ответ на «Томагавки» вызвал переполох на Западе

Российский президент Владимир Путин стал главным ньюсмейкером международных СМИ и не уходит с первых страниц мировых изданий после жесткого ответа на угрозы Вашингтона. Польское издание Forsal пишет, что демонстрация нового российского оружия вызвала настоящую бурю на Западе и стала «холодным душем» для Соединенных Штатов.

© kremlin.ru

«Пока Вашингтон угрожает поставками ракет «Томагавк» – Москва представляет революционное оружие, которое может изменить правила глобальной игры», – указано в материале.

В последние недели США активно обсуждали возможность поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk, дальность которых превышает две тысячи километров. Однако, как отмечают польские журналисты, на фоне этих угроз Москва преподнесла Вашингтону неожиданный ответ – представила ракету, не имеющую аналогов в мире.

Речь идет о стратегической крылатой ракете нового поколения «Буревестник», оснащенной ядерной энергетической установкой. Это первая в истории ракета, способная находиться в воздухе не просто часы, а дни, недели и даже месяцы, что делает ее поистине революционной разработкой. Во время испытаний, прошедших 21 октября, «Буревестник» пролетел около 14 тысяч километров и оставался в воздухе порядка 15 часов. И это далеко не предел – ядерная силовая установка обеспечивает практически неограниченную дальность полета. При этом ракета способна лететь на сверхмалых высотах и выполнять активные маневры, обходя любые существующие системы противоракетной обороны.

Польские аналитики признают, что подобные технологии в свое время пытались создать в США во времена холодной войны, однако американским инженерам реализовать проект так и не удалось.

Появление такого оружия у России стало настоящим шоком для западных военных структур. Оно меняет стратегический баланс, ведь противодействовать подобной технологии на данный момент невозможно. Польские журналисты подчеркивают, что сила «Буревестника» в непредсказуемости – ракета может атаковать с любого направления, делая классические методы обороны бессмысленными.

Таким образом, Россия не просто ответила на угрозы США, но и вновь доказала, что способна диктовать новые правила в сфере глобальной безопасности, передает АБН24.

