США и их союзники столкнулись с последствиями недооценки российской оборонной мощи. Об этом сообщили обозреватели китайского портала Sohu. Вашингтон оказался потрясен новостями об испытаниях новейшей российской ракеты «Буревестник».

© kremlin.ru

«Россия только что провела испытания революционного оружия – ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Это не просто технологический прорыв, а настоящее стратегическое землетрясение, потрясшее основы глобальной безопасности», – указано в материале.

Китайские журналисты напомнили, что в первые месяцы нового президентского срока Дональда Трампа Белый дом старался демонстрировать готовность к диалогу с Кремлем. Однако в последнее время риторика Вашингтона резко изменилась – вместо разговоров о сотрудничестве последовали новые санкции, отказ от мирного саммита лидеров и последующие воинственные заявления.

МИД: "Буревестник" испытывали в соответствии с международными нормами

Как отмечают в Китае, ответ Москвы оказался неожиданным и произвел сильное впечатление на мировое сообщество. Россия успешно испытала ракету «Буревестник», которая, по оценке аналитиков, способна изменить баланс сил в мире.

Ракета продемонстрировала уникальные характеристики: она смогла находиться в воздухе несколько часов и преодолела дистанцию в 14 тысяч километров. Это делает ее практически неуловимой для современных систем противоракетной обороны. Китайские эксперты подчеркивают, что ранее подобные возможности казались фантастикой, но Россия сумела воплотить их в реальность.

История создания «Буревестника» началась еще в 2018 году, когда президент Владимир Путин представил новую линейку перспективных вооружений в своем послании Федеральному собранию. Тогда западные эксперты с насмешкой отзывались о проекте и называли его «невозможным». Однако именно это оружие стало символом того, что Россия не только выполнила свои обещания, но и опередила конкурентов.

Комментаторы Sohu отметили, что для Запада испытание ракеты стало «холодным душем». Теперь США и их союзникам предстоит признать, что в арсенале России появилось оружие, способное преодолеть любую систему ПВО и нанести стратегический удар в обход оборонительных рубежей.

Аналитики из КНР считают, что «Буревестник» – это не просто новая ракета, а настоящий технологический прорыв, демонстрирующий высокий уровень российской науки и оборонной промышленности. По их мнению, теперь Западу придется адаптироваться к новой реальности, где Россия вновь подтверждает статус одной из ведущих военных держав планеты, передает АБН24.

Ранее западные военные аналитики признали – у США нет аналога российскому «Буревестнику».