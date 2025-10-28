В России уличил Запад в попытках сорвать диалог Путина и Трампа

Западные СМИ и чиновники специально организуют информационные кампании, чтобы сорвать возможную встречу российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение выразил ТАСС экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

"Безусловно. Совершенно очевидно, - ответил он на соответствующий вопрос. - Они Трампа додавливают, вы обратили внимание? Приехал генсек НАТО - и он поменял свою позицию. Очень жаль! Но надеемся, что дипломатии хватит у нашего президента".

Ушаков раскрыл позицию Москвы по встрече Путина и Трампа

16 октября Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что они условились вскоре встретиться в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новый саммит.

В ночь на 23 октября Трамп заявил о переносе на неопределенный срок встречи с Путиным. По словам президента США, ему показалось, что на очередных переговорах не удастся добиться "того, чего нужно".

Путин же подчеркнул, что российско-американский саммит в Будапеште скорее перенесен, чем отменен. Он также напомнил, что инициаторами проведения переговоров с Россией в Будапеште выступили США.