Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что крайняя враждебность к России является исторической чертой польской правящей элиты. Исключение, по его словам, составлял лишь советский период.

Эта враждебность, как отметил сенатор, уже приводила польскую нацию к трагедиям на грани национального самоубийства. При этом ненависть к России для Варшавы была сильнее чувства самосохранения.

Также Пушков, комментируя очередные провокационные заявления премьера Польши Дональда Туска в адрес России, заявил, что польский лидер постоянно пытается втравить другие страны ЕС и НАТО в войну с Москвой, однако не понимает, что неизбежной жертвой такой войны, если она случится, станет сама Польша.

«Она расположена таким образом, что ей этого не избежать. Но в Варшаве этого не понимают, надеясь на американский «зонтик», на НАТО, чёрта, дьявола, но только не на себя самих», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Туск заявил о праве Украины атаковать российские объекты в Европе.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров между тем назвал опасными слова Туска.