В МИД сделали заявление об испытании ракеты "Буревестник"

Испытание межконтинентальной ядерной ракеты «Буревестник» прошло в полном соответствии с международными обязательствами РФ, рассказал замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что военные провели успешные испытания новой ракеты глобальной дальности. Он добавил, что таких вооружений нет ни у одной страны в мире.

«Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами», — пояснил Воронцов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заметил, в свою очередь, что Россия считает абстрактным и теоретическим вопрос о том, должна ли крылатая ракета «Буревестник» входить в засчет по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Ранее в МИД Китая сообщили, что Пекин обратил внимание на сообщения об успешных испытания в России новой крылатой ракеты.