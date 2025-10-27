Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью британскому изданию Unherd заявил, что вопросы о том, где остановится российская армия и вернет ли она Запорожье, являются «неуместными».

По его словам, из-за постоянных украинских атак России необходима «буферная зона» для обеспечения своей безопасности.

"Причина очень проста: нам нужна буферная зона, потому что украинцы продолжают обстреливать, бомбить Россию беспилотниками", - сказал глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что российские войска уже заняли территории, которые не входят в состав регионов, отраженных в Конституции РФ. Он призвал Запад сосредоточиться не на возвращении территорий или «спасении политических неудачников в Киеве», а на коренных причинах конфликта.

По мнению министра, ключом к урегулированию должно стать понимание первопричин ситуации, а главной заботой тех, кто называет себя поборниками демократии, должны быть люди, а не геополитические игры.