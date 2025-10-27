Ушаков раскрыл позицию Москвы по встрече Путина и Трампа

Москва сохраняет готовность провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА Новости.

На прошлой неделе глава Белого дома объявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште, о которой лидеры договорились во время телефонного разговора, проведенного 16 октября по инициативе российской стороны. Трамп пояснил, что собирается провести ее в будущем.

«Принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется», — отметил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что правительство Украины не желает садиться за стол переговоров в связи с тем, что на него оказывают давление европейцы.