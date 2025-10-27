Путин послал Трампу сигнал ракетой из «научной фантастики»

Россия успешно испытала и готовится к развертыванию своей ядерной крылатой ракеты «Буревестник», что является недвусмысленным сигналом Западу после срыва планов по саммиту с президентом Трампом. Об этом пишет The New York Times, анализируя заявление президента Владимира Путина.

Американское издание подчеркивает, что благодаря ядерной силовой установке это оружие способно находиться в воздухе гораздо дольше других ракет и, как утверждают в Кремле, обходить системы ПРО.

«Это уникальное изделие, которого нет ни у кого в мире», — приводит газета слова российского лидера, сказанные на совещании с военными.

Путин поручил начать подготовку инфраструктуры для развертывания этого оружия.

Западные эксперты, опрошенные изданием, выражают серьезную озабоченность. Джеффри Льюис, специалист по ядерному нераспространению, назвал новую ракету «маленьким летающим Чернобылем», намекая на катастрофические риски.

«Это плохое событие. Это еще одно оружие из научной фантастики, которое будет дестабилизировать ситуацию и которое трудно контролировать», — считает он.

По мнению аналитиков, разработка «Буревестника» стала ответом Москвы на выход США из Договора по ПРО и на планы Дональда Трампа создать систему защиты, подобную «Золотому куполу». Новая ракета спроектирована именно для обхода подобных систем. В то же время некоторые эксперты сомневаются в реальной эффективности оружия, отмечая, что его пусковые площадки станут первоочередной целью в случае ядерного удара. Тем не менее, общий вердикт тревожен.