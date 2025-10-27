Россия отреагирует в случае решения ЕС ограничить передвижения российских депутатов, сказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

«Какая-то реакция, безусловно, будет. Я полагаю, что она сейчас прорабатывается», — цитирует его РИА Новости.

Чижов допустил, что ответ может быть асимметричным.

Ранее о безуспешных попытках Запада поставить Россию на колени высказался зампредседателя российского правительства Алексей Оверчук.