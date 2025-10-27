Замглавы МИД РФ Михаил Галузин признал в разговоре с журналистами, что не испытывает никаких иллюзий в отношении готовящегося нового мирного плана Украины и Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Киеве и Брюсселе рассказали об активной работе над новым, состоящим из 12 пунктов, планом по урегулированию украинского кризиса. Источники отметили, что он учитывает интересы и озабоченности Украины и Евросоюза.

Журналисты попросили замглавы МИД раскрыть отношение ведомства к очередному плану Владимира Зеленского и его партнеров.

«Пока комментировать нечего, поскольку плана лично я, например, не видел. Я не испытываю каких-то иллюзий, потому что до сих пор политика западноевропейских столиц, политика киевского режима была абсолютно безответственной, агрессивной и без перспектив», — констатировал Галузин.

«Дурдом»: во Франции высказались о планах ЕС против России

Напомним, что Зеленский неоднократно представлял планы по урегулированию конфликта. Первые документы он показал в 2022 году, крупный план из 10 пунктов, так называемую «формулу мира» — в 2024 году, на саммите в Швейцарии.