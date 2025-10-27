Путин вспомнил о теплой встрече с Ким Чен Ыном в Пекине

Отношения России и КНДР развиваются в соответствии с намеченными планами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Корейской народно-демократической республики Цой Сон Хи.

Встреча прошла в представительском кабинете кремлевского Сенатского дворца. С российской стороны в переговорах участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В ходе общения Владимир Путин передал наилучшие пожелания лидеру КНДР. Российский лидер вспомнил о недавних контактах с лидером Ким Чен Ыном в Пекине.

«Я слышала, что у вас была такая теплая встреча с товарищем Ким Чен Ыном, сказала глава внешнеполитического ведомства КНДР. «Так и есть, ответил президент России. «Мы с ним в Пекине поговорили подробно о наших отношениях, о перспективах развития. Все идет по плану, сказал Путин.

Цой Сон Хи пообещала передать теплый привет лидеру КНДР.

Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в Пекине 3 сентября, их встреча длилась 2,5 часа. Глава РФ в ходе разговора подчеркнул, что отношения Москвы и Пхеньяна носят особый характер.