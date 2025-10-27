Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Чвэ Сон Хи

Президент России Владимир Путин в понедельник, 27 октября, принял в Кремле министра иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале Кремля. Отмечается, что в начале встречи глава российского государства передал самые наилучшие пожелания лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

Ранее Чвэ Сон Хи встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Перед началом переговоров он вручил ей букет цветов.