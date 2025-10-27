О чем говорит Госдума сегодня: борьба с попкорном и жесткий ответ ВСУ

В Госдуме пообещали жесткий ответ за удар по дамбе в Белгородской области, а также призвали запретить продажу и поедание попкорна в кино. О чем говорили депутаты 27 октября — в материале «Рамблера».

Жесткий ответ за удар по дамбе в Белгородской области

Виновные в техногенной катастрофе после удара ВСУ по дамбе водохранилища на реке Северный Донец в Белгородской области должны быть готовы к смерти. Как сообщает News.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Много людей серьезно пострадают за удар ВСУ по дамбе Белгородского водохранилища. Нет большего позора для военного, чем атаковать мирных граждан. Я знаю, что они очень серьезно пожалеют об этом. Это уже не в первый раз. ВС РФ на такие вещи отвечают с особой жесткостью. Пусть готовятся к смерти. А лучше пусть сразу ползут к кладбищу», — заявил Колесник.

Депутат добавил, что варианты устранения последствий атаки уже имеются, а для минимизации ущерба можно будет построить дополнительные дамбы.

Освобождение от утильсбора

Депутаты от ЛДПР предложили освободить от уплаты утильсбора при ввозе импортных автомобилей участников СВО, инвалидов первой группы и многодетных россиян. Об этом сообщает «Известия».

Законопроект предусматривает выдачу льготы на одно транспортное средство. Депутаты считают, что она сохранит доступность личных машин для наиболее уязвимых категорий граждан.

Круглогодичное информирование призывниками об отъезде

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству посоветовал палате 11 ноября рассмотреть корректировке к статье КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за несообщение призывником о смене месте жительства в военкомат. Об этом сообщает «Интерфакс».

Законопроект в парламент в сентябре внесли председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Квасов и заместитель Юрий Швыткин. Изменения предполагают, что граждане должны будут уведомлять военкомат о переезде без привязки к началу призыва.

Лидерство России в ледоколах

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Россия обладает значительным опытом в строительстве ледоколов, в то время как школа ледоколостроения у англосаксов отсутствует. Как сообщает News.ru, он назвал это преимуществом в освоении Арктики.

Парламентарий также отметил, что население России обладает необходимыми качествами для северных широт — привычкой к холоду и наличием необходимых навыков выживания.

Запрет на продажу попкорна в кино

Первый зампред комитета по культуре Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что продажу и поедание попкорна в кинотеатрах во время сеансов недопустимы. Об этом сообщает News.ru.

«Откуда это пришло — попкорн? Это не наше. Мы всегда приходили в кино, радовались, смотрели его. Но, извините, жрать было неприлично во время просмотра. А сейчас — пожалуйста», — заявил артист.

Он добавил, что недавно наблюдал случай, как пассажир в самолете фоном смотрел кино, то отлучаясь на еду, то отходя в туалет. Певцов задался вопросом, является ли это уважительным к режиссерам и актерам и их труду.