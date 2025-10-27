Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощенном оформлении гражданства по рождению. Речь идет о возможности подачи заявления онлайн, следует из размещенного на сайте официального опубликования правовых актов документа.

Если раньше законный представитель ребенка — родитель, опекун, попечитель или руководитель организации для детей-сирот — мог подать заявление об оформлении российского гражданства по рождению в территориальный орган МВД России только в бумажной форме, придя на прием лично, то теперь появилась возможность электронной подачи такого заявления.

Полномочиями по утверждению порядка подачи указанного заявления наделили МВД России. Закон вступит в силу через 180 дней с момента опубликования.

Ранее сообщалось, что подать заявление смогут, в том числе, военнослужащие, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции.