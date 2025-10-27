Путин подписал закон об ужесточении требований к рекламе энергетиков

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому отныне реклама безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, должна содержать предупреждение об опасности их злоупотребления. Соответствующий документ в понедельник, 27 октября, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Нововведение также предусматривает требование к продолжительности предупреждения. Кроме того, такая реклама не должна быть направлена на детей и подростков, следует из текста закона.

Владимир Путин ранее подписал закон, вводящий штрафы до 500 тысяч рублей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Штрафы для граждан составляют от 30 до 50 тысяч рублей.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник также предложил продавать энергетики отдельно от безалкогольных напитков, чтобы подчеркнуть их опасность для здоровья.

Председатель Государственно думы Вячеслав Володин ранее сообщал, что в марте 2025 года в силу вступил закон о запрете продажи подобных напитков детям. Он подчеркнул, что это позволит предотвратить возможные заболевания.