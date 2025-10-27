Путин освободил от должности Алексея Филатова

Российский лидер Владимир Путин снял Алексея Филатова с должности начальника Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Освободить Филатова Алексея Евгеньевича от должности начальника Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству», — сказано в документе.

В августе текущего года глава государства упразднил Управление президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и Управление президента РФ по приграничному сотрудничеству. Вместо них было образовано Управление президента РФ по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

В июне Путин упразднил Комиссию по вопросам строительства космодрома Восточный. Также российский лидер заявил, что профильный космический национальный проект готов. Путин отметил, что Россия гордится достижениями всех специалистов космической отрасли, и указал, что страна будет формировать долгосрочные планы в этой сфере, а также «задавать горизонт комплексного развития» для разработчиков космических аппаратов.