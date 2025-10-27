Путин подписал закон о статусе ветерана для участвующих в СВО добровольцев-штурмовиков

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиков, участвующих в спецоперации. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Уточняется, что закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Таким образом, вносятся изменения закон «О ветеранах». При нем соответствующий статус смогут получить в том числе военнослужащие, которые с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года заключили соглашения с министерством обороны России о пребывании в специальных формированиях и выполнявшие боевые задачи в ходе СВО.

На них распространяются меры социальной поддержки, в том числе льготы при оплате ЖКУ, первоочередное право на предоставление жилых помещений из государственного и муниципального фонда, а также льготы на медпомощь.

В начале июля президент подписал закон о ветеранах боевых действий в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.