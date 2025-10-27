«Воронка вместо Украины»: генерал ответил на угрозы Запада

Западу следует опасаться не отдельных видов вооружений, таких как ракета «Буревестник», а всей мощи России с ее полным арсеналом. Об этом заявил в интервью News.ru глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник в отставке Андрей Картаполов, комментируя реакцию на испытания нового российского оружия. Он предупредил, что в случае агрессии у противника не будет времени что-либо предпринять.

Депутат подчеркнул, что если бы было принято соответствующее политическое решение, последствия для противника были бы фатальными.

«Если была бы необходимость и было бы соответствующее решение, то давно бы на месте Украины была бы одна большая воронка, залитая водой», — заявил Картаполов. Он отметил, что Москва применяет свое оружие, не имеющее аналогов в мире, «очень выборочно» даже в зоне спецоперации, что свидетельствует о сдержанности.

Глава оборонного комитета также с иронией отреагировал на недавнее заявление президента США Дональда Трампа об американской подлодке у берегов РФ. По словам Картаполова, у США «одна подводная лодка, которая смогла доплыть», тогда как российские субмарины постоянно несут боевое дежурство в районах, «которые им пока не ведомы». «Прежде чем они что-то соберутся делать, пусть знают, что сделать они не успеют ничего», — заключил он.