Путин утвердил процедуру уголовного преследования за пределами РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий изменение процедуры уголовного преследования за пределами России. Документ опубликован на портале правовых актов.

До принятия закона УПК уполномочивал Генпрокуратуру РФ самостоятельно принимать решение о взаимодействии с зарубежными структурами, если у нее есть основания считать, что преступление на территории РФ совершено скрывшимся за границей иностранцем. Теперь же ведомство обязано в такой ситуации при наличии оснований в фазе предварительного следствия обращаться "в соответствии с международным договором <…> или на основе принципа взаимности" в компетентные органы иностранного государства за уголовным преследованием подозреваемого или обвиняемого.